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«Локомотив» обрушил шквал атак на «Пари НН», но гости вдесятером добыли ничью

17 Июля 2022 • 19:30 Комментировать
Локомотив Москва
1:1
Пари НН
окончен

В матче первого тура РПЛ «Локомотив» принимали «Пари Нижний Новгород».

Протокол игры  
Локомотив Москва1:1Пари НН
(1:0) Изидор Вильсон52'  
  70'Кротов Вячеслав (1:1)
Худяков ДаниилТикнизян НаирLucas FassonЕдвай Тин  18'Живоглядов ДмитрийМиранчук АнтонБаринов ДмитрийКарпукас Артём 46' (Бека-Бека Алексис ( 46'  59') Изидор ВильсонКерк ДжираноКамано Франсуа 67' (Раконяц Марко ( 67')
Запасные: Ненахов МаксимГилерме МаринатоМампаси МаркКуликов ДаниилМарадишвили КонстантинПопов ДаниилБабкин СергейМагкеев СтаниславСавин АндрейПетров Максим Вячеславович
Нигматуллин АртурКорнюшин ДаниилГоцук КириллАлександров ВикторЮлдошев Иброгимхалил 74' (Шильцов Константин ( 74') Кечкеш АкошКалинский НиколайМайга Мамаду 46' (Кротов Вячеслав ( 46') Берковский Илья 63' (Стоцкий Дмитрий ( 63') Сулейманов Тимур  25'  28'Милсон 46' (Шарипов Альберт ( 46')
Запасные: Каккоев НикитаАгапов ИльяАнисимов АртурКобесов ДавидГойло НикитаПенчиков ДаниилГорбунов Игорь
17 июля. Стадион "РЖД Арена" (Москва).

 

Первым соперником обновлённого «Пари НН» в официальном матче стал московский «Локомотив». Нижегородцы за короткое межсезонье успели сменить и название, и главного тренера. Вместо Александра Кержакова, сохранившего команде прописку в РПЛ, теперь рулит Михаил Галактионов. У «Локо» тоже новый наставник с труднопроизносимой фамилией Циннбауэр, помогать Йозефу будет Марвин Комппер, уже освоившийся в РПЛ.

В первом матче под руководством Циннбауэра доверился атакующему сочетанию, с первых минут появились и Антон Миранчук, и вся бригада легионеров – Керк, Камано, Вильсон Изидор. Михаил Галактионов же ожидаемо избрал тактику сдерживания и надежд на стандарты, и матч потёк по задуманному сценарию. «Локомотив» много владел мячом атаковал, неплохо двигался. «Пари НН» отмалчивался в обороне.

Первый звоночек прозвучал у ворот Нигматуллина в середине первого тайма. Миранчук подал от угла поля, Изидор скинул мяч на дальнюю штангу, а там Фассон банально не попал в ворота с трёх метров. Простил «Локомотив», но не простил своих же Сулейманов. В верховой борьбе Тимур врезал локтем Баринову и получил вторую жёлтую карточку, аж на час игрового времени оставив «Пари НН» в меньшинстве. «Локо» ещё надавил и под занавес тайма устроил настоящий штурм, но дважды удары Керка сблокировал Майга, а третья попытка прокатилась в сантиметрах от штанги.

Но всё указывало на гол «Локомотива», и он случился. Во втором тайме Вильсон Изидор получил мяч от Антона Миранчука, развернулся на линии штрафной площади, и продемонстрировал свои бомбардирские навыки, пробив аккурат под штангу – 1:0. На исходе часа игрового времени только штанга спасла «НН» от второго гола Изидора. После скидки Керка Вильсон бил в касание, но попал в каркас ворот. А следом случилась неожиданное.

Бека-Бека промахнулся мимо мяча, что привело к перехвату и атаке «Пари НН». Стоцкий с левого фланга навесил в штрафную, где скидку сделал Калинский. Получилось точно на Кротова, который головой с линии вратарской зряче пробил – 1:1. «Локо» естественно навалился, задал жару, но Тикнизян простил гостей, запоров лучший момент. Бека пробил в Нигматуллина, сам же подобрал мяч и отлично прострелил, однако Наир с угла вратарской умудрился не попасть в створ.

В меньшинстве «Пари НН» совершил подвиг в Черкизово, увезя ничью под градом атак «Локомотива». А Циннбауэр, конечно же, не может быть доволен результатом.

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