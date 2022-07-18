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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Изидор: «Локомотив» может навязать «Зениту» очень горячую конкуренцию»

18 Июля 2022 • 08:56 Комментировать
Локомотив Москва
1:1
Пари НН
окончен

Форвард столичного «Локомотива» Вильсон Изидор пообщался с представителями СМИ после первого матча в новом розыгрыше Премьер-лиги. В стартовом туре «железнодорожники» допустили осечку, сыграв вничью с «Пари НН» (1:1).

«Если будем хорошо играть и одерживать победы, то конкуренция «Зениту» с нашей стороны будет очень горячая. Есть огромное желание выигрывать титулы», - передает слова футболиста «Чемпионат».

Напомним, что именно «Локомотив» является последним клубом, который становился чемпионом России до начала гегемонии петербургского «Зенита». Команда с берегов Невы четыре раза подряд выиграла РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Вильсон Изидор
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