Изидор: «Локомотив» может навязать «Зениту» очень горячую конкуренцию»

Форвард столичного «Локомотива» Вильсон Изидор пообщался с представителями СМИ после первого матча в новом розыгрыше Премьер-лиги. В стартовом туре «железнодорожники» допустили осечку, сыграв вничью с «Пари НН» (1:1).

«Если будем хорошо играть и одерживать победы, то конкуренция «Зениту» с нашей стороны будет очень горячая. Есть огромное желание выигрывать титулы», - передает слова футболиста «Чемпионат».

Напомним, что именно «Локомотив» является последним клубом, который становился чемпионом России до начала гегемонии петербургского «Зенита». Команда с берегов Невы четыре раза подряд выиграла РПЛ.