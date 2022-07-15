Цорн рассказал, будет ли «Локомотив» покупать игрока на позицию травмированного Жемалетдинова

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн поделился мнением о полузащитнике «железнодорожников» Рифате Жемалетдинове, который продолжает восстанавливаться от травмы.

Ранее сообщалось, что Жемалетдинов успешно перенёс операцию на ахилловом сухожилии.

Цорн заявил, что «Локомотив» не планирует покупать нового футболиста на место травмированного игрока.

«Да, Рифат надолго выбыл, но мы не смотрим усиление на позицию 10-ки, потому что надеемся, что Рифат будет в общей группе во второй части сезона», — приводит слова Цорна Sport24.

По мнению спортивного директора, на позиции Жемалетдинова могут сыграть Антон Миранчук и Алексис Бека-Бека.

В минувшем сезоне 25-летний полузащитник провёл в составе «Локомотива» 30 матчей, отметившись девятью забитыми мячами и семью результативными передачами.