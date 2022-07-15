Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Цорн рассказал, будет ли «Локомотив» покупать игрока на позицию травмированного Жемалетдинова

15 Июля 2022 • 15:15 Комментировать
Локомотив Москва
...
Пари НН
17.07 17:30

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн поделился мнением о полузащитнике «железнодорожников» Рифате Жемалетдинове, который продолжает восстанавливаться от травмы.

Ранее сообщалось, что Жемалетдинов успешно перенёс операцию на ахилловом сухожилии.

Цорн заявил, что «Локомотив» не планирует покупать нового футболиста на место травмированного игрока.

«Да, Рифат надолго выбыл, но мы не смотрим усиление на позицию 10-ки, потому что надеемся, что Рифат будет в общей группе во второй части сезона», — приводит слова Цорна Sport24.

По мнению спортивного директора, на позиции Жемалетдинова могут сыграть Антон Миранчук и Алексис Бека-Бека.

В минувшем сезоне 25-летний полузащитник провёл в составе «Локомотива» 30 матчей, отметившись девятью забитыми мячами и семью результативными передачами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Томас Цорн Рифат Жемалетдинов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛОКОМОТИВ МОСКВА ПАРИ НН
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
15.07  20:00 Химки ... Зенит 0.00 0.00 0.00
16.07  15:00 ЦСКА Москва ... Урал 1.57 4.30 5.90
16.07  17:30 Оренбург ... Крылья Советов 2.75 3.35 2.65
Все матчи
Новости
Сегодня, 15 Июля
17:50 · Россия. Премьер-лига
​Дзюба ведёт переговоры с клубом РПЛ, но его не устраивает зарплата
17:48 · Россия. Премьер-лига
В «Спартаке» выразили соболезнования в связи со смертью Ярцева
17:45 · Россия. Премьер-лига
Компания PARI продлила соглашение с ФК «Химки»
17:43 · Россия. Первая лига
PARI стала титульным спонсором ФК «Торпедо Москва»
17:42 · Россия. Премьер-лига
​ЦСКА перед стартом чемпионата представил новую форму видео
17:36 · Россия. Премьер-лига
Супруга Ярцева отреагировала на новость о смерти мужа
17:33 · Россия. Премьер-лига
​«Новость меня прибила»: Федун отреагировал на смерть Ярцева
17:20 · Россия. Премьер-лига
​Названа причина смерти Григория Ярцева
17:19 · Россия. Премьер-лига
Большаков перешел в «Арсенал» на правах аренды
17:12 · Россия. Премьер-лига
Евгеньев стал игроком «Крыльев Советов» официально
17:08 · Россия. Премьер-лига
Булыкин — о переходе Агаларова в «Ахмат»: «Мне не очень понятен такой трансфер»
17:08 · Россия. Премьер-лига
«Велес» взял в аренду игрока «Торпедо»
16:55 · Россия. Премьер-лига
«Ахмат» представил Агаларова нестандартным способом
16:39 · Россия. Премьер-лига
«Химки» усилились 21-летним ивуарийцем официально
16:33 · Россия. Премьер-лига
Хубулов стал игроком «Крыльев Советов» официально
Все новости
Рекомендуем