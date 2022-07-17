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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Галактионов высказался о Fan ID

17 Июля 2022 • 15:49 Комментировать
Локомотив Москва
...
Пари НН
Через 1 ч. 4 мин.

Главный тренер «Пари НН» Михаил Галактионов прокомментировал введение Fan ID.

«С точки зрения безопасности, Fan ID — хорошо. С точки зрения логистики и привлечения болельщиков — могут возникнуть вопросы. Нет однозначного ответа «да» или «нет», — цитирует Галактионова «РБ Спорт».

Специалист рассказал, что для оформления паспорта болельщика ему пришлось потрать всего пять минут. После этого нужно было посетить МФЦ.

В первом туре Российской премьер-лиги «Пари НН» в гостях сыграет с «Локомотивом», начало игры запланировано на 17:30 по московскому времени. За текстовой трансляцией можно следить на портале LiveResult.

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Михаил Галактионов fan id Пари НН
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