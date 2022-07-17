Бубнов сделал прогноз на матч «Локомотив» - «Пари НН»

Бывший футболист сборной СССР и московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о поединке первого тура Премьер-лиги между столичным «Локомотивом» и «Пари НН».

«Нижегородцы умеют закрываться и оберегать результат, что и помогло им не вылететь. «Локо» лишился Кухты и Жемалетдинова, так что им будет непросто на старте сезона. Счет – 1:1», - приводит слова аналитика Sportbox.

Матч между «железнодорожниками» и нижегородцами состоится сегодня, 17 июля, на стадионе «РЖД Арена». Начало встречи запланировано в 17:30 по московскому времени.

Текстовая онлайн-трансляция игры будет доступна на Liveresult.ru.