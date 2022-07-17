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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Живоглядов: Повторили прошлогодние ошибки

17 Июля 2022 • 21:03 Комментировать
Локомотив Москва
1:1
Пари НН
окончен

Защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов поделился мнением о ничейном результате с «Пари НН» (1:1).

Живоглядов сказал «Чемпионату», что «Локомотив» слишком начал увлекаться атакой после забитого мяча. У команды пропал баланс. Соперник легко выходил через центр поля. В прошлом году были такие же ошибки. Случалось так, что в штрафной площади «Локо» игроков соперника было больше, такого быть не должно.

«Локомотив» в большинстве не смог одержать победу над «Пари НН» (1:1) в первом туре нового сезона российской премьер-лиги. Во втором туре «железнодорожники» дома сыграют с «Ростовом».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Живоглядов Пари НН
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