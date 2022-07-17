Живоглядов: Повторили прошлогодние ошибки

Защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов поделился мнением о ничейном результате с «Пари НН» (1:1).

Живоглядов сказал «Чемпионату», что «Локомотив» слишком начал увлекаться атакой после забитого мяча. У команды пропал баланс. Соперник легко выходил через центр поля. В прошлом году были такие же ошибки. Случалось так, что в штрафной площади «Локо» игроков соперника было больше, такого быть не должно.

«Локомотив» в большинстве не смог одержать победу над «Пари НН» (1:1) в первом туре нового сезона российской премьер-лиги. Во втором туре «железнодорожники» дома сыграют с «Ростовом».