«Пари НН» интересуется тремя футболистами «Спартака»

«Пари НН» проявляет интерес к трём молодым футболистам «Спартака», сообщает Metaratings.

По информации источника, нижегородцы обращались в московский клуб по поводу приобретения 20-летнего полузащитника Степана Оганесяна, 19-летнего нападающего Владислава Шитова и 19-летнего вингера Виталия Шитова.

Минувший сезон все трое футболистов провели в составе «Спартака-2». Напомним, что ранее руководство «красно-белых» объявило о закрытии второй команды из-за финансовых трудностей. «Спартак-2» выступал в ФНЛ и занял в минувшем сезоне девятое место в турнирной таблице.