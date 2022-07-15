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Циннбауэр: «К первой игре после сборов нельзя подойти в стопроцентной готовности»

15 Июля 2022 • 14:18 Комментировать
Локомотив Москва
...
Пари НН
17.07 17:30

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр на пресс-конференции оценил состояние своих подопечных перед стартом РПЛ.

- Насколько готова команда к предстоящему сезону?

- Я не с самого начала с командой, поэтому хотел поблагодарить весь тренерский штаб за проделанную до меня работу. Особенно хочу выделить тренеров по физподготовке и Марвина Комппера, который очень хорошо наладил тактическую составляющую. Думаю, что дальше будем продолжать в таком же ритме.

Что касается процентной оценки подготовки команды, от могу сказать, что на сборах, независимо от того, это сборы между сезонами или в перерыве сезона, к первой игре после сборов нельзя подойти в стопроцентной готовности. Тем не менее, могу сказать, что степень подготовки команды очень высока, и мы можем хорошо провести первый матч.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Йозеф Циннбауэр
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