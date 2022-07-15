Цорн объяснил, почему «Аталанта» не платит за Алексея Миранчука

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн на пресс-конференции объяснил ситуацию с невыплатой «Аталантой» части трансферной суммы за Алексея Миранчука.

- Вопрос насчет траншев за Алексея Миранчука, какая там ситуация? Потому что была информация, что задерживают платежи. Как обстоит дело с судом? Есть ли задержки по другим трансферам, которые были на выход?

- Задержек по другим трансферам нету, есть только организационные вопросы, приход денег - это вопрос логистической банковской истории. Она решаема, там никаких проблем нету. Что касается трансфера с «Аталантой», это, наверное, больше вопрос к финансовому директору клуба, но я знаю, что у нас там есть иск в ФИФА. Позиция «Аталанты», как я проинформирован, такая, что они тоже ждут рекомендаций ФИФА, как действовать. Они не отказываются от своих обязанностей, но они ждут рекомендаций ФИФА, как действовать с платежом.