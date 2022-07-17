Мостовой заявил, что не удивится возвращению Рангника в «Локомотив»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал игру «Локомотива» в матче с «Пари НН».

«Многие говорят: что это за футбол? Обороняются. Вот такой футбол, счет 1:1 в итоге, тем более в меньшинстве. Задачу свою выполнили», — заявил Мостовой «Чемпионату».

По мнению эксперта, «Локомотив» уже воспринимается командой, от которой можно ожидать чего угодно. Там два последних года происходят непонятные действия. Может Ральф Рангник сейчас еще вернется, его же выгоняли откуда-то.

«Локомотив» не смог одержать победу в матче первого тура РПЛ над «Пари НН» (1:1). «Железнодорожники» играли в большинстве с 28-й минуты встречи.