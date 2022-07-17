Актёр Баринов: «Трудно сказать, что «Локомотив» фаворит матча с «Пари НН»

Известный российский актёр и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов поделился ожиданиями от матча 1-го тура РПЛ, в котором «железнодорожники» встретятся с «Пари НН».

Баринов назвал «Локомотив» самой непонятной командой лиги, про которую практически ничего неизвестно.

«Меньше всех на данный момент я знаю про «Локомотив». Поэтому трудно сказать, что команда — фаворит. На стадион я не пойду, хоть пока и можно пойти без паспорта болельщика», — цитирует Баринова «Чемпионат».

Матч «Локомотив» — «Пари НН» состоится сегодня, 17 июля. Начало — в 17:30 по московскому времени.