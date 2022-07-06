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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Пари НН» усилился бывшим игроком испанского клуба

06 Июля 2022 • 16:20 Комментировать
Локомотив Москва
...
Пари НН
17.07 17:30

«Пари НН» подписал контракт с экс-полузащитником «Леванте» Эдгаром Севикяном, сообщает пресс-служба РПЛ.

Сообщается, что соглашение 20-летнего футболиста с нижегородским клубом рассчитано на три года.

Севикян — воспитанник «Локомотива», однако не провёл за «железнодорожников» ни одной официальной встречи. С 2020 года полузащитник находился в системе «Леванте». Всего за основную команду испанского клуба Севикян провёл два матча, не отметившись в них результативными действиями.

Напомним, что текущим летом у «Пари НН сменился главный тренер. Вместо Александра Кержакова команду возглавил бывший наставник молодёжной сборной России Михаил Галактионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Эдгар Севикян Пари НН
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА ПАРИ НН
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