«Пари НН» усилился бывшим игроком испанского клуба

«Пари НН» подписал контракт с экс-полузащитником «Леванте» Эдгаром Севикяном, сообщает пресс-служба РПЛ.

Сообщается, что соглашение 20-летнего футболиста с нижегородским клубом рассчитано на три года.

Севикян — воспитанник «Локомотива», однако не провёл за «железнодорожников» ни одной официальной встречи. С 2020 года полузащитник находился в системе «Леванте». Всего за основную команду испанского клуба Севикян провёл два матча, не отметившись в них результативными действиями.

Напомним, что текущим летом у «Пари НН сменился главный тренер. Вместо Александра Кержакова команду возглавил бывший наставник молодёжной сборной России Михаил Галактионов.