Циннбауэр: «У «Локомотива» есть огромный потенциал»

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр поделился ожиданиями от матча с «Пари НН» для канала «Матч Премьер».

- Чего ждать от «Локомотива» в этом сезоне, есть ли какая-то конкретная задача на этот сезон?

- Да, конечно, «Локомотив» - это та команда, которая просто обязана показывать высококачественный футбол. У нас очень молодая команда, очень много молодых игроков. Посмотрим, как мы сейчас вкатимся в чемпионат, какой у нас будет результат в ближайшие 2-3 недели, но по тому, что я вижу, у команды есть огромный потенциал и все для того, чтобы более чем удачно выступить в этом сезоне.