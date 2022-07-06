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Оздоев рассказал о том, как однажды упал в обморок после тренировки

06 Июля 2022 • 14:44 Комментировать
Локомотив Москва
...
Пари НН
17.07 17:30

Бывший полузащитник «Зенита» и «Локомотива» Магомед Оздоев рассказал, как однажды упал в обморок после тренировки «железнодорожников».

По словам футболиста, случилось это из-за поста и аномальной жары.

«Месяц Рамадан однажды выпал на лето. Одна из утренних тренировок была очень тяжёлой. Плюс стояла аномальная жара. После тренировки упал в обморок — организму не хватило воды. Ребята знали, что я держу пост, поэтому паники никакой не было», — приводит слова Оздоева Sport24.

Оздоев выступал за «Локомотив» в период с 2010 по 2015 год. В составе «красно-зелёных» полузащитник выигрывал бронзовые медали чемпионата России. В настоящий момент футболист находится в статусе свободного агента.  

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Магомед Оздоев
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