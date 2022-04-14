Защитник «Атлетико» плюнул в Уокера

Защитник мадридского «Атлетико» Шиме Врсалько после матча с «Манчестер Сити» в подтрибунном помещении плюнул в игрока английской команды Кайла Уокера.

По информации RMC Sport, 30-летний хорватский футболист в подтрибунном помещении сначала кинул в англичанина вратарские перчатки, а затем и плюнул в него. Напомним, что в концовке матча между футболистами «Атлетико» и «Манчестер Сити» случилась небольшая потасовка.

По сумме двух матчей подопечные Хосепа Гвардиолы обыграли «Атлетико» и завоевали путёвку в полуфинал Лиги чемпионов, где «горожане» сыграют с «Реалом».