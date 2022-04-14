Лескотт отметил оборонительную игру «Манчестер Сити» в матче с «Атлетико»

Экс-игрок «Манчестер Сити» Джолеон Лескотт отметил оборонительную игру «горожан» в ответном четвертьфинальном поединке Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико».

Лескотт сказал, что каждый футболист «Сити» самоотверженно действовал в обороне и блокировал всевозможные удары и навесы. Джолеон отметил, что подопечные Гвардиолы точно заслуживают похвалы за то, как они оборонялись против «матрасников».

Напомним, что по сумме двух матчей футболисты «Манчестер Сити» прошли «Атлетико» и вышли в полуфинал Лиги чемпионов.