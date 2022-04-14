Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Симеоне: «Мне не особо важно, кто и что и про меня говорит»

14 Апреля 2022 • 09:10 Комментировать
Атлетико М
0:0
Манчестер Сити
окончен

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подлил масла в огонь на послематчевой пресс-конференции после игры с «Манчестер Сити». На вопрос о том, проявлял ли наставник «Сити» Хосеп Гвардиола неуважение к Симеоне, аргентинец ответил.

«Мне не особо важно, кто и что и про меня говорит. Часто те, у кого большой словарный запас, очень умны и отзываются о вас с презрением. Но мы не настолько глупы, даже если не умеем так красиво говорить», - сказал Симеоне.

Ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Манчестер Сити» закончился со счетом 0:0, что позволило англичанам пройти в полуфинал турнира. В конце встреча была омрачена большой потасовкой на поле и вне его пределов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Диего Симеоне
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Апреля
09:16 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Не заблуждайтесь, я никогда не критиковал «Атлетико»
09:10 · Испания. Ла Лига
Симеоне: «Мне не особо важно, кто и что и про меня говорит»
09:03 · Испания. Ла Лига
Хави: «Нужно побеждать, играя красиво – мы каталонцы» 1
08:55 · Испания. Ла Лига
Триппьер: «Симеоне – особенный парень, он хочет, чтобы соперник вышел из себя»
08:43 · Англия. Премьер-лига
Савич и Грилиш устроили драку после матча Лиги чемпионов
08:04 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» и «ПСЖ» включились в борьбу за Жоржиньо
13 Апреля
21:36 · Англия. Премьер-лига
«Реал» и «МЮ» претендуют на аргентинского полузащитника
21:24 · Испания. Ла Лига
«Барселона» объявит о продлении контракта Араухо в ближайшие дни 3
21:12 · Испания. Ла Лига
«Реал Сосьедад» предложит новый контракт Давиду Сильве
19:38 · Испания. Ла Лига
Модрич и Винисиус обсудят новый контракт с «Реалом» в мае
19:34 · Испания. Ла Лига
Лапорта признался, что будет праздновать чемпионство «Барселоны» в диско-клубе, если команда выиграет Ла Лигу 2
19:23 · Германия. Бундеслига
Защитник «Баварии» успешнее всех в Европе играет в отборе, представитель «Барселоны» – второй
17:27 · Германия. Бундеслига
«Бавария» потребует 70-80 миллионов евро за Левандовски
16:59 · Испания. Ла Лига
Пуч может перейти в «Вильярреал»
16:39 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн о «Вильярреале: «Команда с типичным испанским менталитетом» 1
Все новости
Рекомендуем