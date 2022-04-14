Симеоне: «Мне не особо важно, кто и что и про меня говорит»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подлил масла в огонь на послематчевой пресс-конференции после игры с «Манчестер Сити». На вопрос о том, проявлял ли наставник «Сити» Хосеп Гвардиола неуважение к Симеоне, аргентинец ответил.

«Мне не особо важно, кто и что и про меня говорит. Часто те, у кого большой словарный запас, очень умны и отзываются о вас с презрением. Но мы не настолько глупы, даже если не умеем так красиво говорить», - сказал Симеоне.

Ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Манчестер Сити» закончился со счетом 0:0, что позволило англичанам пройти в полуфинал турнира. В конце встреча была омрачена большой потасовкой на поле и вне его пределов.