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Жезус: «Настал лучший момент сезона»

11 Апреля 2022 • 19:57 Комментировать
Атлетико М
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Манчестер Сити
5.00 3.55 1.75
13.04 22:00
Нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус поделился ожиданиями от оставшихся матчей своей команды до конца сезона.
 
«Сейчас лучший момент сезона. Грядущие матчи покажут, выиграем ли мы трофей или нет. Все футболисты хотят играть и помогать клубу. У нас потрясающая команда, в которой все хотят играть. Все хотят выйти на поле и постараться выиграть матч», – цитирует футболиста официальный сайт клуба.
 
Напомним, что «Манчестер Сити» на данный момент сохраняет шансы на победу в трёх турнирах. Клуб выступает в четвертьфинале Лиги чемпионов, полуфинале Кубка Англии, а также лидирует в АПЛ, опережая «Ливерпуль» на одно очко в турнирной таблице. 
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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Габриэл Жезус
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