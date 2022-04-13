Силкин: Только одна команда достойна финала Лиги чемпионов

Футбольный эксперт Сергей Силкин поделился в интервью «Евро-Футбол.Ру» мнением по поводу полуфиналистов Лиги чемпионов и матчей, которые в рамках этого турнира пройдет сегодня.

- Какой четвертьфинальный матч Лиги чемпионов вы смотрели?

- Я смотрел «Челси» с «Реалом». Надо быть очень сильной командой, чтобы выползти из такой ситуации, в которой оказался вчера «Реал». Бензема опять сказал свое слово. И пас Модрича тоже можно отметить. В этой команде собраны лучшие футболисты. Это уже испокон веков. Просто так туда не берут игроков.

- Перед матчем считали фаворитом «Реал»?

- Да, с учетом того, что они выиграли первую встречу. И задача у них вчера была одна. Но они поверили, что уже прошли дальше. Хорошо, что в конце случился гол, который перевел игру в дополнительное время. Там команда немного встряхнулась. А в целом, со стороны «Реала» не было видно того, как они дома обычно играют, и проходятся по всем катком. Пропустили гол, потом второй и затряслись.

- «Вильярреал» прошел «Баварию». Как оцените такой результат в этой паре?

- Это говорит о том, что не случайно Эмери выиграл три кубка Европы. Это в первую очередь тренерская заслуга, потому что ребят надо убедить. Все знают силу «Баварии». Немцы достойно сыграли и первый матч, и второй тоже. Конечно, сенсация, что «Бавария» вылетела.

- На что готов замахнуться испанский клуб в этой Лиге чемпионов, ведь до «Баварии» он выбил из розыгрыша и «Ювентус»?

- Посмотрим. Это говорит о том, что с этой командой нужно считаться. Не надо смотреть, как она играет в чемпионате Испании. К ней надо очень серьезно относиться. Такие гранды вылетели от нее! Получается, Эмери – еврокубковый тренер.

- Сегодня играют «Атлетико» - «Манчестер Сити» и «Бенфика» - «Ливерпуль». Какую игру будете смотреть?

- Мне нравится «Ливерпуль». Но по возможности постараюсь посмотреть две встречи.

- Сможет ли «Бенфика» оказать сопротивление «Ливерпулю»?

- Деваться-то некуда. Надо оказывать какое-то сопротивление, если португальцы на что-то рассчитывают. Если не будут его оказывать, то у них шансов никаких нет.

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- Фаворит для вас «Ливерпуль»?

- Есть такие периоды, когда команда показывает хороший футбол. Был «Манчестер Юнайтед», «Милан». Я их с удовольствием смотрел. Сейчас «Ливерпуль» смотрю с удовольствием. По манере игры он мне больше нравится, чем «Манчестер Сити». Хотя «Сити» играет здорово и индивидуальное мастерство футболистов очень высокое. Но игра «Ливерпуля» мне симпатичнее.

- А в паре «Атлетико» - «Манчестер Сити» кто вам более симпатичен?

- «Атлетико» - очень закрытия команда. Любому сопернику будет сложно с ней играть. Футболисты там очень сильные – Гризман, Суарес. Гвардиола, конечно, замечательный тренер, но после «Барселоны» кубки ему не даются. Они отскакивают от кого-то. То от «Тоттенхэма», то от «Ливерпуля», поэтому для них игра сегодня будет сложная. Им легче было бы с «Ливерпулем», чем с «Атлетико». Результат матча непредсказуемый. Все зависит от первого мяча, как быстро он будет забит и кто его забьет. Уровень игры у команд разный и подход к игре тоже. Одни любят атакующий футбол, другие – очень закрытый, дисциплинированный. Тренер заводит команду, буквально выпрыгивает на бровке.

- Какую пару хотелось бы видеть в финале?

- «Ливерпуль». Без разницы с кем. Тут уже нет недостойных команд. «Челси» и «Бавария» не случайно вылетели. Тем более по итогам двух встреч. А в финале будет всего одна игра.

Елена Григорьевская