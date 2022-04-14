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Чемпионат Испании. Ла Лига

Триппьер: «Симеоне – особенный парень, он хочет, чтобы соперник вышел из себя»

14 Апреля 2022 • 08:55 Комментировать
Атлетико М
0:0
Манчестер Сити
окончен

Бывший защитник «Атлетико» Киран Триппьер высказал свое мнение о методах главного тренера Диего Симеоне.

«Мне нравилось играть за Симеоне и получать удовольствие от защиты. Я значительно улучшился, играя под его руководством. Он особенный парень. Многие люди наблюдают странную игру «Атлетико, но в Ла Лиге они играют в совершенно другой футбол», - сказал Триппьер в интервью BT Sport.

Защитник добавил, что Симеоне специально настраивал игроков своей команды оказывать психологическое давление на игроков соперника.

«Против топ-команд вам нужно быть более оборонительным. Когда мы играли с «Ливерпулем» и «Челси», он говорил нам, чтобы мы провоцировали и заводили их. Он хочет, чтобы соперник вышел из себя», - добавил Триппьер.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Диего Симеоне Киран Триппьер
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