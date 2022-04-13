Симеоне: «Атлетико» в ответном матче с «Сити» не собирается далеко отходить от своего привычного стиля

Рулевой «Атлетико» Диего Симеоне поделился с журналистами ожиданиями от предстоящего ответного поединка в Лиге чемпионов с «Манчестер Сити».

Симеоне сказал, что манчестерская команда играет одинаково вне зависимости от соперника. Диего отметил, что «матрасники» в ответном поединке не собираются далеко отходить от своего привычного стиля игры. Аргентинский тренер надеется, что его подопечные смогут лучше комбинировать и быстрее переходить из обороны в атаку.

Напомним, что в первом поединке «Манчестер Сити» одержал минимальную победу со счётом 1:0.