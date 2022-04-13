«Манчестер Сити» проводит свой 100-й матч в Лиге чемпионов

Сегодняшний поединок 1/4 финала против «Атлетико» в Мадриде – сотый для «Манчестер Сити» в рамках Лиги чемпионов.

В предыдущих 99 встречах турнира команда одержала 55 побед – это лучший показатель среди всех английских команд в первых 100 матчах в самом престижном еврокубковом соревновании.

Единственный клуб, выигравший больше матчей из первый 100 в Лиге чемпионов, – испанский «Реал». Мадридский клуб преодолел юбилейную отметку с показателем в 57 побед (на счету «Сити» будет 56 побед в случае успешного исхода матча с «Атлетико»).