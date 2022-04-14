Команда Гвардиолы сыграет в полуфинале Лиги чемпионов в рекордный девятый раз

После успеха в четвертьфинальном противостоянии с мадридским «Атлетико» Хосеп Гвардиола обновил тренерский рекорд.

Испанскому специалисту удалось в девятый раз вывести свою команду в полуфинал Лиги чемпионов – это лучший показатель в истории турнира среди всех тренеров.

Гвардиола четырежды оказывался в полуфинале самого престижного еврокубка с «Барселоной», трижды – с мюнхенской «Баварией» и дважды – с «Манчестер Сити».

«Манчестер Сити» хватило нулевой ничьей в сегодняшнем матче, чтобы взять верх над «Атлетико» по сумме двух встреч. Судьбу противостояния решил единственный гол, забитый Кевином Де Брёйне в первой игре.