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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» не придётся закрывать часть трибун на матче с «Манчестер Сити»

13 Апреля 2022 • 15:30 Комментировать
Атлетико М
...
Манчестер Сити
4.90 3.70 1.80
Через 5 ч. 22 мин.

Сообщается, что мадридский клуб договорился с УЕФА о полном открытии стадиона для болельщиков во время ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось, что УЕФА приказала «Атлетико» закрыть как минимум 5000 мест на стадионе «Ванда Метрополитано» вместимостью 68 456 человек. Это было ответом на «дискриминационное поведение» болельщиков «Атлетико» во время первого матча на прошлой неделе в Манчестере.

Но «Атлетико» заявляет, что наказание было приостановлено после запроса в Спортивный арбитражный суд (CAS). В заявлении клуба говорится, что «все члены и болельщики с абонементом или билетом» могут присутствовать на игре.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид УЕФА
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АТЛЕТИКО М МАНЧЕСТЕР СИТИ
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