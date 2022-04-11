УЕФА наказал мадридский «Атлетико» за нацистские приветствия со стороны болельщиков

В первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» неприятно проявили себя болельщики «Атлетико», решившие «позиговать» с трибун. На это обратили внимание в УЕФА - и сегодня подоспело наказание. В ответном матче УЕФА обязал клуб закрыть один из секторов стадиона, что означает, что пять тысяч зрителей не смогут попасть на матч.

При этом в «Атлетико» озадачены, сообщает La Gazzetta Dello Sport - дело в том, что все билеты уже проданы, а кого именно лишить билетов и по какому критерию, руководство клуба пока что не знает.