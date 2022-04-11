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УЕФА наказал мадридский «Атлетико» за нацистские приветствия со стороны болельщиков

11 Апреля 2022 • 22:49 Комментировать
Атлетико М
...
Манчестер Сити
5.00 3.55 1.75
13.04 22:00

В первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» неприятно проявили себя болельщики «Атлетико», решившие «позиговать» с трибун. На это обратили внимание в УЕФА - и сегодня подоспело наказание. В ответном матче УЕФА обязал клуб закрыть один из секторов стадиона, что означает, что пять тысяч зрителей не смогут попасть на матч.

При этом в «Атлетико» озадачены, сообщает La Gazzetta Dello Sport - дело в том, что все билеты уже проданы, а кого именно лишить билетов и по какому критерию, руководство клуба пока что не знает.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид УЕФА
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АТЛЕТИКО М МАНЧЕСТЕР СИТИ
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