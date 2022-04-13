Гвардиола поделился ожиданиями от ответного матча с «Атлетико»

Испанский наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от предстоящего ответного четвертьфинального поединка в Лиге чемпионов с «Атлетико».

Гвардиола сказал, что ответный матч будет заметно сложнее. Хосеп отметил, что если его подопечные смогут забить первыми, то, скорее всего, будут больше играть от обороны и попытаются сохранить своё преимущество. Тренер «Сити» добавил, что его команде нужно будет адаптироваться к игре «матрасников».

Напомним, что в первом поединке «Манчестер Сити» одержал минимальную победу над «Атлетико» со счётом 1:0.