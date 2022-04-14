Стоунс - лучший игрок матча между «Атлетико» и «Манчестер Сити»

Нулевой ничьей завершился ответный четвертьфинальный матч в рамках Лиги чемпионов 2021-2022 между «Атлетико» и «Манчестер Сити». Этот результат вывел в полуфинал турнира подопечных Хосепа Гвардиолы. Неудивительно, что и лучшим игроком матча был признан футболист «Манчестер Сити» - Джон Стоунз.

Наблюдатель от УЕФА отметил надежность Стоунса в обороне, особенно внутри штрафной площади. Стоунзу принадлежит немалая часть заслуг в том, что «Манчестер Сити» за два матча не пропустил ни разу и позволил «Атлетико» в нападении лишь самый минимум.