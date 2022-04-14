Савич и Грилиш устроили драку после матча Лиги чемпионов

Игроков «Атлетико» и «Манчестер Сити» пришлось разнимать в подтрибунном помещении после того, как прозвучал финальный свисток.

Напряженность между игроками мадридского клуба и «Сити» после финального свистка переместилась в туннель для прохода к раздевалкам. Сообщается, что Джек Грилиш и Стефан Савич устроили драку после окончания игры. Их пришлось разнимать партнерам.

«Это игра с большим количеством эмоций. Произошла небольшая потасовка», - прокомментировал ситуацию Родри.

Эмерик Лапорт добавил: «Это правда, всегда неприятно сталкиваться с такими действиями, которые заканчиваются дракой».

«Манчестер Сити» смог отстоять ничью в ответном матче и пройти по сумме двух игр в полуфинал Лиги чемпионов.