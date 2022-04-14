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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Савич и Грилиш устроили драку после матча Лиги чемпионов

14 Апреля 2022 • 08:43 Комментировать
Атлетико М
0:0
Манчестер Сити
окончен

Игроков «Атлетико» и «Манчестер Сити» пришлось разнимать в подтрибунном помещении после того, как прозвучал финальный свисток.

Напряженность между игроками мадридского клуба и «Сити» после финального свистка переместилась в туннель для прохода к раздевалкам. Сообщается, что Джек Грилиш и Стефан Савич устроили драку после окончания игры. Их пришлось разнимать партнерам.

«Это игра с большим количеством эмоций. Произошла небольшая потасовка», - прокомментировал ситуацию Родри.

Эмерик Лапорт добавил: «Это правда, всегда неприятно сталкиваться с такими действиями, которые заканчиваются дракой».

«Манчестер Сити» смог отстоять ничью в ответном матче и пройти по сумме двух игр в полуфинал Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Манчестер Сити Стефан Савич Джек Грилиш
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