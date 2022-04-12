Де Брёйне: «Матчи с «Атлетико» – не самые приятные для игры и просмотра»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне высказался насчёт ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико». Напомним, первую игру «горожане» выиграли у себя дома со счётом 1:0 благодаря голу самого де Брёйне.

«Игра против оборонительной стены Атлетико» – не самые приятные для участия и просмотра. Мы ничего не можем с этим сделать. По началу будет сложно. Но я не думаю, что этот матч пройдёт так же, как и первый», – сказал бельгиец на пресс-конференции.

Напомним, что победитель пары «Манчестер Сити» – «Атлетико» Мадрид сыграет в полуфинале с «Реалом» или лондонским «Челси».