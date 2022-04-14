Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Коке: Игроки «Манчестер Сити» тянули время и это доводило нас до безумия

14 Апреля 2022 • 10:10 Комментировать
Атлетико М
0:0
Манчестер Сити
окончен

Испанский полузащитник «Атлетико» Коке в разговоре с журналистами раскритиковал игроков «Манчестер Сити», которые тянули время в ответном четвертьфинальном поединке Лиги чемпионов.

Коке сказал, что постоянными затяжками времени футболисты «Манчестер Сити» доводили игроков «Атлетико» до безумия. Полузащитник «матрасников» отметил, что мадридскую команду постоянно критикуют за подобные эпизоды, но посмотрим, что люди скажут после вот этого матча.

Напомним, что по сумме двух матчей сильнее оказался «Манчестер Сити», который вышел в полуфинал Лиги чемпионов.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Манчестер Сити Лига Чемпионов Коке
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Апреля
11:34 · Лига чемпионов
Президент «Баварии» Хайнер: «Вильярреал» — определённо не наш уровень»
11:09 · Англия. Премьер-лига
Фердинанд: «Думаю, Фергюсон и сейчас жалеет, что не смог приобрести Бензема»
10:37 · Испания. Ла Лига
Анчелотти сравнялся с Моуринью по числу выходов в полуфинал Лиги чемпионов
10:32 · Лига чемпионов
Аршавин: «Атлетико» делает любой матч нудятиной
10:25 · Лига чемпионов
Уткин высказался о матчах между «Манчестер Сити» и «Атлетико»
10:17 · Лига чемпионов
Лескотт отметил оборонительную игру «Манчестер Сити» в матче с «Атлетико»
10:10 · Лига чемпионов
Коке: Игроки «Манчестер Сити» тянули время и это доводило нас до безумия
09:54 · Испания. Ла Лига
Капелло: «Реал» для меня – фаворит Лиги чемпионов»
09:47 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» пропустил лишь один гол на выезде в последних 8 матчах
09:42 · Лига чемпионов
Форвард «Бенфики» Рамуш: Мы все разочарованы
09:30 · Лига чемпионов
Гримальдо: «Бенфика» провела хороший сезон в Лиге чемпионов
09:20 · Лига чемпионов
«Атлетико» дома не выигрывает в Лиге чемпионов в 8 матчах кряду
09:16 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Не заблуждайтесь, я никогда не критиковал «Атлетико»
09:15 · Лига чемпионов
Стало известно расписание полуфинальных матчей Лиги чемпионов
09:10 · Испания. Ла Лига
Симеоне: «Мне не особо важно, кто и что и про меня говорит» 2
Все новости
Рекомендуем