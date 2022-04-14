Коке: Игроки «Манчестер Сити» тянули время и это доводило нас до безумия

Испанский полузащитник «Атлетико» Коке в разговоре с журналистами раскритиковал игроков «Манчестер Сити», которые тянули время в ответном четвертьфинальном поединке Лиги чемпионов.

Коке сказал, что постоянными затяжками времени футболисты «Манчестер Сити» доводили игроков «Атлетико» до безумия. Полузащитник «матрасников» отметил, что мадридскую команду постоянно критикуют за подобные эпизоды, но посмотрим, что люди скажут после вот этого матча.

Напомним, что по сумме двух матчей сильнее оказался «Манчестер Сити», который вышел в полуфинал Лиги чемпионов.