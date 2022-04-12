Гвардиола – перед матчем с «Атлетико»: «Это будет другая игра, не такая, как на прошлой неделе»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ателтико».

В интервью пресс-службе УЕФА Гвардиола заявил, что игра в Испании не будет похожа на ту, которую болельщики видели в Англии. На своем стадионе «матрасники» способны создать много проблем и к тому же, они будут играть в атакующий футбол.

Ответный матч «Атлетико» - «Манчестер Сити» состоится завтра, 13 апреля на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Начало – в 22:00 мск.