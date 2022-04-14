Гвардиола: «Не заблуждайтесь, я никогда не критиковал «Атлетико»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на пресс-конференции после матча с «Атлетико», что всегда относился к сопернику уважительно.

«У меня всегда были только хорошие слова о Симеоне. Он, конечно, может играть как хочет. Я бы никогда не сказал иначе. Все, что я сказал, это то, что это очень тяжело играть против них. И они знают, как это сделать, лучше чем кто-либо в мире», - сказал Гвардиола.

Он добавил, что никогда не позволял себе критиковать стиль игры команды Симеоне.

«Не заблуждайтесь, я никогда не критиковал «Атлетико», — многозначительно сказал Гвардиола.