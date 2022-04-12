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Чемпионат Испании. Ла Лига

Лемар: «Атлетико» побеждает – и это главное»

12 Апреля 2022 • 14:35 Комментировать
Атлетико М
...
Манчестер Сити
5.00 3.55 1.75
13.04 22:00

Полузащитник «Атлетико» Тома Лемар ответил на критику клуба за слишком оборонительный футбол, который показывает команда.

«Мне нечего сказать критикам», — объяснил 26-летний футболист. «Просто посмотрите на статистику с момента прибытия тренера. Может быть, это не самое красивое зрелище, но оно эффективное. «Атлетико» побеждает, и это главное».

С приходом Диего Симеоне в 2011 году клуб выиграл два чемпионских титула, две Лиги Европы и два Суперкубка УЕФА.

«Даже если бы мы знали, что можем изменить порядок матча в любой момент, мы бы предпочли не испытывать себя в некоторых матчах. И этих матчей было приличное количество», - сказал Лемар.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Тома Лемар
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АТЛЕТИКО М МАНЧЕСТЕР СИТИ
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