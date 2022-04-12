Лемар: «Атлетико» побеждает – и это главное»

Полузащитник «Атлетико» Тома Лемар ответил на критику клуба за слишком оборонительный футбол, который показывает команда.

«Мне нечего сказать критикам», — объяснил 26-летний футболист. «Просто посмотрите на статистику с момента прибытия тренера. Может быть, это не самое красивое зрелище, но оно эффективное. «Атлетико» побеждает, и это главное».

С приходом Диего Симеоне в 2011 году клуб выиграл два чемпионских титула, две Лиги Европы и два Суперкубка УЕФА.

«Даже если бы мы знали, что можем изменить порядок матча в любой момент, мы бы предпочли не испытывать себя в некоторых матчах. И этих матчей было приличное количество», - сказал Лемар.