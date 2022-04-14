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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тони: «Фелипе был неправ, но Фоден напрашивался на неприятности»

14 Апреля 2022 • 12:26 Комментировать
Атлетико М
0:0
Манчестер Сити
окончен

Бывший нападающий сборной Италии Лука Тони прокомментировал фол Фелипе на Филе Фодене в ответной игре Лиги чемпионов.

«Фол был ужасным, Фелипе был неправ, и я даже не знаю, почему он жаловался. Он знает, что есть ВАР, и намеренно ударил своего противника ногой», — сказал Тони в интервью Amazon Prime.

Тем не меенее, бывший нападающий считает, что Фоден сам спровоцировал такое поведение.

«Однако Фоден напрашивался на неприятности. Он был за пределами поля, но затем выкатился назад, чтобы тянуть время. Это плохие примеры, лучше бы не вымещать гнев таким образом, но я знаю, что это непросто», - сказал Тони.

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Евро-Футбол.Ру,
Лука Тони Фил Фоден Фелипе Аугусто
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