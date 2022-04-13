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Фоден – об ответном матче с «Атлетико»: «Думаю, нас ждёт примерно такая же игра»

13 Апреля 2022 • 21:54 Комментировать
Атлетико М
0:0
Манчестер Сити
4.90 3.70 1.80
2-й тайм

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден считает, что ответная встреча не будет значительно отличаться от первой игры.

Англичанам удалось с минимальным счётом обыграть «Атлетико» в домашнем матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Ответный поединок пройдёт сегодня в Мадриде.

«Я был очень счастлив, что мы смогли взломать их и добиться хорошего результата, – цитирует официальный сайт «Сити» Фодена, ставшего автором голевой передачи на прошлой неделе. – Думаю, ответная игра пройдёт в схожем ключе. Возможно, если результат будет оставаться прежним, им придётся сыграть немного рискованнее. Если они пойдут в атаку, у нас есть необходимые качества для того, чтобы воспользоваться этим», – отметил 21-летний англичанин.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Манчестер Сити Фил Фоден
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АТЛЕТИКО М МАНЧЕСТЕР СИТИ
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Идет 60 минута Ливерпуль 2:1 Бенфика 1.34 5.60 9.00
Идет 60 минута Атлетико М 0:0 Манчестер Сити 4.10 3.65 1.93
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