Фоден – об ответном матче с «Атлетико»: «Думаю, нас ждёт примерно такая же игра»

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден считает, что ответная встреча не будет значительно отличаться от первой игры.

Англичанам удалось с минимальным счётом обыграть «Атлетико» в домашнем матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Ответный поединок пройдёт сегодня в Мадриде.

«Я был очень счастлив, что мы смогли взломать их и добиться хорошего результата, – цитирует официальный сайт «Сити» Фодена, ставшего автором голевой передачи на прошлой неделе. – Думаю, ответная игра пройдёт в схожем ключе. Возможно, если результат будет оставаться прежним, им придётся сыграть немного рискованнее. Если они пойдут в атаку, у нас есть необходимые качества для того, чтобы воспользоваться этим», – отметил 21-летний англичанин.