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Агбонлахор: «Савич – типичный хулиган, попробовал бы он сделать то же самое против Хески»

14 Апреля 2022 • 13:05 Комментировать
Атлетико М
0:0
Манчестер Сити
окончен

Бывший нападающий «Астон Виллы» Габриэль Агбонлахор прокомментировал поведение защитника «Атлетико» Стефана Савича в ответном матче Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». Игрок мадридского клуба постоянно ввязывался в стычки, провоцируя футболистов «Сити».

«Он типичный хулиган, Савич. Он выбрал Фодена, одного из самых маленьких игроков на поле, у него было что-то против Грилиша, я не знаю, что это было, но он типичный хулиган», - сказал Агбонлахор.

Он также вспомнил игроков прошлого и усомнился, рискнул бы Савич делать то же самое с ними.

«Данкан Фергюсон, Эмиль Хески, Джон Кэрью, Винсан Компании - если бы такие игроки были на поле, я не думаю, что Савич сделал бы это. Он хулиган, и я думаю, что это позор», - заключил Агбонлахор.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Манчестер Сити Габриэль Агбонлахор Стефан Савич
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