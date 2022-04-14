Агбонлахор: «Савич – типичный хулиган, попробовал бы он сделать то же самое против Хески»

Бывший нападающий «Астон Виллы» Габриэль Агбонлахор прокомментировал поведение защитника «Атлетико» Стефана Савича в ответном матче Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». Игрок мадридского клуба постоянно ввязывался в стычки, провоцируя футболистов «Сити».

«Он типичный хулиган, Савич. Он выбрал Фодена, одного из самых маленьких игроков на поле, у него было что-то против Грилиша, я не знаю, что это было, но он типичный хулиган», - сказал Агбонлахор.

Он также вспомнил игроков прошлого и усомнился, рискнул бы Савич делать то же самое с ними.

«Данкан Фергюсон, Эмиль Хески, Джон Кэрью, Винсан Компании - если бы такие игроки были на поле, я не думаю, что Савич сделал бы это. Он хулиган, и я думаю, что это позор», - заключил Агбонлахор.