Фернандиньо объявил, что покинет «Манчестер Сити» в конце сезона

Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо официально объявил о своём решении покинуть команду в конце сезона. Бразилец сообщил о своём решении на предматчевой пресс-конференции в преддверии ответного четвертьфинала Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико».

«Я хочу играть. Уже точно решил, что вернусь в Бразилию. Это решение я принял вместе со своей семьёй. Для меня это очень важно», – заявил Фернандиньо.

Напомним, что ранее главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выразил желание оставить игрока ещё на один сезон. Фернандиньо перешёл в клуб летом 2013 года из донецкого «Шахтёра» и с тех пор выиграл с «горожанами» 4 чемпионских титула АПЛ.