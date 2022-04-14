Невиллу понравилось поведение игроков «Атлетико» в ответном матче с «Манчестер Сити»

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл в своих социальных сетях высказался по поводу поведения игроков «Атлетико» в матче с «Манчестер Сити».

Гари написал, что многим не очень понравилось поведение игроков мадридской команды, но он даже в какой-то степени получил удовольствие от этого. Невилл отметил, что «матрасники» попытались найти способ выиграть, даже уступая в таланте. Экс-игрок добавил, что футболисты «Манчестер Сити» должны гордиться тем, что сумели преодолеть всё это.

Напомним, что «горожане» по сумме двух матчей сумели пройти «Атлетико». В полуфинале манкунианцы встретятся с мадридским «Реалом».