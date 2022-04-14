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Лига чемпионов

Президент «Атлетико» заявил, что «Манчестер Сити» играл в доисторический футбол

14 Апреля 2022 • 12:46 Комментировать (2)
Атлетико М
0:0
Манчестер Сити
окончен

Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо раскритиковал игру «Манчестер Сити» в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.

Сересо заявил, что манчестерская команда просто выставила оборонительную стену у своих ворот и играла в доисторический футбол. Функционер отметил, что «матрасники» играли очень неплохо и старались атаковать, но пробить манчестерскую стену мадридскому клубу так и не удалось.

Напомним, что в ответном поединке команды сыграли в нулевую ничью. По сумме двух матчей в полуфинал Лиги чемпионов вышли футболисты «Манчестер Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Манчестер Сити Энрике Сересо Лига Чемпионов
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