Стало известно, кто рассудит ответный матч между «Алтетико» и «Манчестер Сити»

Руководители УЕФА выбрали арбитров, которые будут работать на ответном четвертьфинальном поединке Лиги чемпионов между мадридским «Атлетико» и «Манчестер Сити».

Как сообщает пресс-служба УЕФА, главным арбитром ответного матча между «матрасниками» и «горожанами» стал немецкий рефери Даниэль Зиберт. Помогать ему будут соотечественники Рафаэль Фольтин и Ян Зэйдель. За ВАР будет отвечать судья Марко Фритц.

Напомним, что в первом матче подопечные Хосепа Гвардиолы одержали минимальную победу со счётом 1:0. Вторая встреча состоится 13 апреля в 22.00 по московскому времени.