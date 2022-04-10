Гвардиола: «Манчестер Сити должен выиграть Лигу чемпионов»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отметил важность победы в Лиги чемпионов для обретения мирового признания.

«Мы должный выиграть Лигу чемпионов. Сможем ли мы это сделать? Я не знаю», — цитирует Гвардиолу Daily Mail.

Специалист добавил, что «горожане» доминируют и борются за титулы на протяжении пяти сезонов подряд.

На данный моменты наивысшим достижением «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов является прошлогодний финал, в котором «горожане» уступили «Челси» (0:1).

Ответная встреча 1/4 финала главного клубного турнира Европы нынешнего сезона против мадридского «Атлетико» состоится в среду, 13 апреля, в Испании. Начало — в 22:00 по московскому времени.