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Лига чемпионов

Гвардиола: «Манчестер Сити должен выиграть Лигу чемпионов»

10 Апреля 2022 • 11:46 Комментировать
Атлетико М
...
Манчестер Сити
4.80 3.50 1.80
13.04 22:00

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отметил важность победы в Лиги чемпионов для обретения мирового признания.

«Мы должный выиграть Лигу чемпионов. Сможем ли мы это сделать? Я не знаю», — цитирует Гвардиолу Daily Mail.

Специалист добавил, что «горожане» доминируют и борются за титулы на протяжении пяти сезонов подряд.  

На данный моменты наивысшим достижением «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов является прошлогодний финал, в котором «горожане» уступили «Челси» (0:1).

Ответная встреча 1/4 финала главного клубного турнира Европы нынешнего сезона против мадридского «Атлетико» состоится в среду, 13 апреля, в Испании. Начало — в 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
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АТЛЕТИКО М МАНЧЕСТЕР СИТИ
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