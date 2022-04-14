Гвардиола: «Во втором тайме нам повезло»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал итоги четвертьфинального противостояния с мадридским «Атлетико» в Лиге чемпионов.

«Манчестер Сити» взял верх с общим счётом 1:0. В гостях «горожанам» хватило безголевой ничьей.

«Атлетико» – чемпионы Испании, и во втором тайме они были лучше нас. Нам повезло, что мы не пропустили», – признался Гвардиола после матча.

При этом испанский специалист отметил, что в целом выход его команды в полуфинал можно считать абсолютно заслуженным.

В борьбе за финал «Манчестер Сити» предстоит сразиться с мадридским «Реалом», ранее прошедшим английский «Челси» и французский «Пари Сен-Жермен».