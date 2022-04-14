Стоунс: «Отличный вечер»

Нулевой ничьей завершился ответный четвертьфинальный матч в рамках Лиги чемпионов 2021-2022 между «Атлетико» и «Манчестер Сити». Этот результат вывел в полуфинал турнира подопечных Хосепа Гвардиолы, которые сыграют там с «Реалом». Признанный лучшим игроком матча защитник «горожан» Джон Стоунс прокомментировал события матча.

- Мы сыграли отличным образом против опытнейшей команды, которая выступает в оборонительной манере. Горжусь тем, как мы провели матч и тем, что решили задачу. Отличный вечер для нас, - заявил Стоунс, слова которого цитирует пресс-служба УЕФА.