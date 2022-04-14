Фердинанд раскритиковал поведение игроков «Атлетико»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказался по поводу поведения игроков мадридского «Атлетико» в ответном матче с «Манчестер Сити».

Фердинанд заявил, что футболисты мадридской команды отвратительно себя вели. Рио отметил, что «матрасникам» должно быть стыдно за те выходки, которые они совершали во время матча с «Сити». Экс-игрок добавил, что это не то, что болельщики хотят видеть на футбольном поле.

Напомним, что по сумме двух матчей футболисты «Атлетико» уступили «Манчестер Сити» и закончили своё выступление в Лиге чемпионов.