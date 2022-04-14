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Симеоне: «Поздравляю «Сити», они отлично сыграли»

14 Апреля 2022 • 01:48 Комментировать
Атлетико М
0:0
Манчестер Сити
окончен

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне выразил удовлетворение усилиями своей команды после вылета из Лиги чемпионов от «Манчестер Сити».

Матч в Мадриде прошёл без голов. Путёвку в полуфинал «Сити» принесла минимальная домашняя победа, добытая на прошлой неделе.

«У нас и наших болельщиков есть повод гордиться усилиями команды. Мы сделали всё, чтобы переломить ход противостояния», – цитирует Симеоне Marca.

Аргентинец также высказался на тему затяжки времени со стороны соперников: «Я не аплодировал скамейке Пепа Гвардиолы, я просто выразил удовлетворение усилиями команды. Мне нечего сказать о том, что «Сити» тянул время. Есть судья, который следит за правилами. Я хочу поздравить соперников, которые провели отличную игру и показали тот футбол, к которому мы привыкли.

Вылетать всегда больно, но мы гордимся тем, кем мы являемся и как играем».

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Манчестер Сити Диего Симеоне
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