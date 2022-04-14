«Атлетико» дома не выигрывает в Лиге чемпионов в 8 матчах кряду

Футболисты мадридского «Атлетико» не могут выиграть в родных стенах в Лиге чемпионов в восьми матчах кряду.

В ответном четвертьфинальном поединке Лиги чемпионов «матрасники» под шефством Диего Симеоне сыграли в нулевую ничью с «Манчестер Сити». Мадридская команда не может выиграть в Лиге чемпионов при своих болельщиках в восьми матчах кряду. Стоит отметить, что последний раз «Атлетико» побеждал в родных стенах в октябре 2020 года, когда со счётом 3:2 был обыгран австрийский клуб «Зальцбург».

Напомним, что по сумме двух матчей «Атлетико» уступил «Манчестер Сити» и закончил своё выступление в Лиге чемпионов.