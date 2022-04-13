Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

«Атлетико» и «Манчестер Сити» объявили стартовые составы на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов

13 Апреля 2022 • 21:05 Комментировать
Атлетико М
...
Манчестер Сити
4.90 3.70 1.80
Через 0 ч. 39 мин.

Представляем вашему вниманию стартовые составы мадридского «Атлетико» и «Манчестер Сити» на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча состоится в Мадриде на стадионе «Ванда Метраполитано». Встречу рассудит бригада арбитров во главе с Даниэлем Зибертом. Начало – в 22:00 мск.

«Атлетико»: Облак, Лоди, Мандава, Фелипе, Савич, Льоренте, Кондогбиа, Лемар, Коке, Феликс, Гризманн.

Запасные: Леком, Васс, Эрмосо, Врсалько, Де Пауль, Карраско, Серрано, Суарес, Корреа, Кунья.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Стоунз, Лапорт, Канселу, Эрнандес, Гюндоган, Силва, Марез, Де Брёйне, Фоден.

Запасные: Стеффен, Карсон, Диаш, Аке, Стерлинг, Грилиш, Зинченко, Фернандиньо, Делап, Эдози, Макэйти, Лавиа.

Напомним, первый матч завершился победой «Манчестер Сити» со счетом 1:0. Единственный гол забил Кевин Де Брюйне после передачи Фила Фодена.

За текстовой трансляцией в прямом эфире можно следить здесь.
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Манчестер Сити Лига Чемпионов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АТЛЕТИКО М МАНЧЕСТЕР СИТИ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
13.04  22:00 Ливерпуль ... Бенфика 1.34 5.60 9.00
13.04  22:00 Атлетико М ... Манчестер Сити 4.10 3.65 1.93
Все матчи
Новости
Сегодня, 13 Апреля
21:09 · Лига чемпионов
Стали известны стартовые составы «Ливерпуля» и «Бенфики» на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов
21:05 · Лига чемпионов
«Атлетико» и «Манчестер Сити» объявили стартовые составы на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов
21:05 · Лига чемпионов
«Атлетико» — «Манчестер Сити»: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:0
21:00 · Лига чемпионов
«Ливерпуль» — «Бенфика»: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:0
19:19 · Лига чемпионов
Капелло – о вылете «Баварии» из Лиги чемпионов: «Сейчас со всеми испанскими командами сложно играть»
18:47 · Лига чемпионов
Мадридский «Реал» вышел в полуфинал Кубка или Лиги чемпионов в 31-й раз
18:06 · Лига чемпионов
Тухель: «Нет смысла ждать смелости от судей, когда играешь с «Реалом» 2
17:27 · Лига чемпионов
Маттеус высказался о вылете «Баварии» из Лиги чемпионов
16:49 · Лига чемпионов
Коклен — о выходе в полуфинал ЛЧ: «Судьба подала нам знак»
16:43 · Лига чемпионов
Дмитрий Комбаров оценил работу «Эмери»
16:39 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн о «Вильярреале: «Команда с типичным испанским менталитетом» 1
16:30 · Испания. Ла Лига
Иско обвинили в сливе информации о стартовом составе «Реала» перед матчем с «Челси»
15:30 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» не придётся закрывать часть трибун на матче с «Манчестер Сити»
15:24 · Италия. Серия А
Перишич назвал Модрича «волшебником» 1
14:50 · Англия. Премьер-лига
Клопп о матче с «Бенфикой»: «Это суперважная игра для нас»
Все новости
Рекомендуем