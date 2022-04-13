«Атлетико» и «Манчестер Сити» объявили стартовые составы на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов

Представляем вашему вниманию стартовые составы мадридского «Атлетико» и «Манчестер Сити» на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча состоится в Мадриде на стадионе «Ванда Метраполитано». Встречу рассудит бригада арбитров во главе с Даниэлем Зибертом. Начало – в 22:00 мск.

«Атлетико»: Облак, Лоди, Мандава, Фелипе, Савич, Льоренте, Кондогбиа, Лемар, Коке, Феликс, Гризманн.

Запасные: Леком, Васс, Эрмосо, Врсалько, Де Пауль, Карраско, Серрано, Суарес, Корреа, Кунья.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Стоунз, Лапорт, Канселу, Эрнандес, Гюндоган, Силва, Марез, Де Брёйне, Фоден.

Запасные: Стеффен, Карсон, Диаш, Аке, Стерлинг, Грилиш, Зинченко, Фернандиньо, Делап, Эдози, Макэйти, Лавиа.

Напомним, первый матч завершился победой «Манчестер Сити» со счетом 1:0. Единственный гол забил Кевин Де Брюйне после передачи Фила Фодена.