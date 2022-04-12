Гвардиола: «Атлетико» обладает большой историей»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико».

«Атлетико» обладает большой историей и очень горячим стадионом. Для победы нам нужно быть более агрессивными и лучше распоряжаться собственными моментами», – заявил Гвардиола на пресс-конференции перед игрой.

Напомним, что первый матч между «Манчестер Сити» и мадридским «Атлетико» закончился минимальной победой «горожан» со счётом 1:0. Единственный гол встречи записал на свой счёт полузащитник Кевин де Брёйне.