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Лига чемпионов

Гвардиола: «Атлетико» обладает большой историей»

12 Апреля 2022 • 16:41 Комментировать (1)
Атлетико М
...
Манчестер Сити
5.00 3.55 1.75
13.04 22:00
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико».
 
«Атлетико» обладает большой историей и очень горячим стадионом. Для победы нам нужно быть более агрессивными и лучше распоряжаться собственными моментами», – заявил Гвардиола на пресс-конференции перед игрой.
 
Напомним, что первый матч между «Манчестер Сити» и мадридским «Атлетико» закончился минимальной победой «горожан» со счётом 1:0. Единственный гол встречи записал на свой счёт полузащитник Кевин де Брёйне.
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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
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АТЛЕТИКО М МАНЧЕСТЕР СИТИ
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