Райт-Филиппс назвал Савича «обиженным неудачником»

Бывший полузащитник сборной Англии Шон Райт-Филиппс сказал журналистам, что одобряет поведение Джека Грилиша во время матче с «Атлетико».

В одном из эпизодов защитник мадридского клуба Стефан Савич схватил Грилиша за волосы, на что тот отреагировал залпом ругательств.

«Думаю, Джек отлично справился с ситуацией. Он просто обозвал его. Если это ранит Савича, то это его проблемы. Он должен знать старую поговорку: «Палки и камни могут сломать мне кости, но имена никогда не причинят мне вреда», - сказал Райт-Филиппс.

Также бывший футболист назвал Савича «обиженным неудачником».