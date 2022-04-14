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Уорнок: «У меня тоже есть репутация, но даже я никогда не был так плох, как «Атлетико»

14 Апреля 2022 • 13:32 Комментировать
Атлетико М
0:0
Манчестер Сити
окончен

Ветеран английского футбольного цеха Нил Уорнок оценил игру «Атлетико» в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

«Если бы они сохраняли хладнокровие, у них было бы гораздо больше шансов забить этот гол, но они его потеряли», - считает Уорнок.

Он отметил, что рад тем, что «Манчестер Сити» смог выбить команду Диего Симеоне из розыгрыша.

«Хорошо, что они вылетели. У меня тоже есть репутация, но даже я никогда не был так плох, как «Атлетико», - отметил Уорнок.

Тем не менее, Уорнок считает, что испанский клуб мог бы сыграть лучше.

«Просто они так много думают о том, чтобы остановить других игроков и преднамеренно делают это, что они забывают, насколько они сами хороши», - заключил Уорнок.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Манчестер Сити Нил Уорнок
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